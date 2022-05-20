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Ökehan şanslı ERGUN ONARIR

Ökehan şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.05.2022, 00:00

1.AYAK: 3 yaşlıların kumdaki maiden yarışında Betelgeuse, Rest Of Dreams, Dynatron ve Perfect Black öne çıkan taylar.
Power Of Speed yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların yamaklara ait 4 şartlı yarışında Ezhanım, Özdoğa, Günyeli, Ünlüyar ve Sembol Tay öncelikli kısraklar.
Ayduru sürprizde.
3.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV8 yarışında başarılı sonuçlara imza atan Ökehan birinciliğin en güçlü adayı. Güvenenler tek yazabilir.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Criminal, Full Throttle ve El Patron arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
5.AYAK: Koşmayı yeni öğrenen dişi Arap taylarının 2 şartlı yarışında Mistral, Mondiş ve Yaz Güzelim birinciliği gözüne kestiren isimler.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Prenses Evrim, Destrezza, Mandacan ve Baba Atlas ilk birinciliklerini kazanmak isteyen taylar.

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