Ökehan şanslı

1.AYAK: 3 yaşlıların kumdaki maiden yarışında Betelgeuse, Rest Of Dreams, Dynatron ve Perfect Black öne çıkan taylar.

Power Of Speed yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların yamaklara ait 4 şartlı yarışında Ezhanım, Özdoğa, Günyeli, Ünlüyar ve Sembol Tay öncelikli kısraklar.

Ayduru sürprizde.

3.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV8 yarışında başarılı sonuçlara imza atan Ökehan birinciliğin en güçlü adayı. Güvenenler tek yazabilir.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Criminal, Full Throttle ve El Patron arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

5.AYAK: Koşmayı yeni öğrenen dişi Arap taylarının 2 şartlı yarışında Mistral, Mondiş ve Yaz Güzelim birinciliği gözüne kestiren isimler.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Prenses Evrim, Destrezza, Mandacan ve Baba Atlas ilk birinciliklerini kazanmak isteyen taylar.