Bestekar tek

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 15 handikap yarışında Borantay, Rüzgar Sesi, Canömerim, Tekinci, Alibey ve Bengütaş öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların kumdaki maiden yarışında Demir Bey, Çağgür ve Baba Fahrettin birinciliğe göz kırpan taylar.

3.AYAK: Arap atlarının katıldığı 4 şartlı yarışı başarılı sonuçlara imza atan Bestekar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: İngilizlerin kum pistteki uzun mesafe 4 şartlı yarışında önceliği Dev Adam'a veriyorum. Formunu geliştiren Lebron da ihmale gelmez.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Abjarkız, Ay Çiçeği, Zillion Sun ve Danielas Daughter öne çıkan isimler. Sweety Bella yeri olanlara.

6.AYAK: Arapların çimdeki kapanış koşusunda Şintay, Prenses Turbo, It May Rain, Tatlıçağ ve Havzalı arasında birincilik düğümü çözülür.