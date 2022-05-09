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Bestekar tek ERGUN ONARIR

Bestekar tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.05.2022, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 15 handikap yarışında Borantay, Rüzgar Sesi, Canömerim, Tekinci, Alibey ve Bengütaş öncelikli isimler.
2.AYAK: Arapların kumdaki maiden yarışında Demir Bey, Çağgür ve Baba Fahrettin birinciliğe göz kırpan taylar.
3.AYAK: Arap atlarının katıldığı 4 şartlı yarışı başarılı sonuçlara imza atan Bestekar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4.AYAK: İngilizlerin kum pistteki uzun mesafe 4 şartlı yarışında önceliği Dev Adam'a veriyorum. Formunu geliştiren Lebron da ihmale gelmez.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Abjarkız, Ay Çiçeği, Zillion Sun ve Danielas Daughter öne çıkan isimler. Sweety Bella yeri olanlara.
6.AYAK: Arapların çimdeki kapanış koşusunda Şintay, Prenses Turbo, It May Rain, Tatlıçağ ve Havzalı arasında birincilik düğümü çözülür.

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