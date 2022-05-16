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Dragon Pulse ERGUN ONARIR

Dragon Pulse

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.05.2022, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Asude Sultan, Zillion Sun, Heroes ve Team Master öncelikli isimler. Şükran Hanım da iddialı.
2.AYAK: Arapların çim pistteki 16 handikap çekişmesinde Şintay, Yürekli Çocuk, Kayabert ve Shehzade öne çıkan isimler. Havzalı ve Galiçya yeri olanlara.
3.AYAK: Çimdeki maiden yarışta Gangaster, Harem Ağası ve Memokatı rakiplerine oranla birinciliğe daha yakın gördüğüm Arap tayları.
4.AYAK: Dişi İngiliz taylarının "Bursa Jandarma" koşusunda Thunder Jest ve Crazy Amazon çekişmesini izleyeceğiz. Jokeyi az hata yapan kazanır.
5.AYAK: İngiliz taylarının KV8 yarışında başarılı sonuçlara imza atan Dragon Pulse birinciliğin en güçlü adayı. Risk almayı sevenler tek yazabilir.
6.AYAK: Birincilikle tanışamamış 4 yaşlı Arap atlarının 19 şartlı yarışında Uralhan, Dudakbüken, Kasabalı, Prenses Toşur ve Demir Koza çekişmesi yaşanacak.

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