1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 15 hamdikap çekişmesinde Uy Scuti, Şükran Hanım, Çakırın Kızı, After Down, Dafne The Girl ve Şehriban öncelikli isimler.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Bigboss, Alsafyam, Kumral Ağa, Kayaların Fatihi ve Şeker Turbo arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin kumdaki uzun KV8/ Davide Franco koşusunda önceliği King Man Go'ya veriyorum. Kıpırdayan El Nino rakip olarak düşünülmeli.

4.AYAK: Kum pistteki 16 handikap yarışında Duranhan, You Are The Best, Fermuz ve Cash Is Kıng öne çıkan taylar. Grand Sun yeri olanlara.

5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Çağdaş Alaçat, Güçalp ve Cangeldi yarış görme avantajını değerlendirebilirler. Canova'ya dikkat.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışını formunu geliştiren Frenkli Efesi'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

