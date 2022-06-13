Özüdoğru tek

1.AYAK: Arap taylarının çimdeki 1 şartlı yarışında Alyadigar, Zincirli Prenses, Yeniköylüm, Doğanın Ateşi, Mihruba ve Belinay Hatun birincilik adaylarım.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin kumdaki 16 handikap yarışında Differente, Powerbank, Zillion Sun ve Cülük öncelikli isimler.

Melina Hanım yeri olanlara.

3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun mesafe 5 şartlı yarışında Akgün ve Red Luck ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Arapların çimdeki KV8 'Hilalüzzaman 25' koşusunu formunu geliştiren Özüdoğru'nun kazanmasını bekliyorum. Tek başına bırakılabilir.

5.AYAK: Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında Ceyda Kızı, Kurşunili, Doru Kanlı, Malta Efesi ve Safderun birinciliğe göz kırpan isimler.

6.AYAK: Arapların yamaklara ait 4 şartlı yarışında Surşahini, Dostbağı ve Eymenağa arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir. Bol şans.

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