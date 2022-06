Schillaci tek

1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 14 handikap yarışında Dark Runner, Master Chef, Hikmet Ağa, Blue Thunder ve Last Hope birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların uzun mesafeli 5 şartlı çim yarışında Borabey ve İstanbul Muhafızı çekişmesine uzunu seven Eser de katılabilir.

3.AYAK: 3 yaşlıların 5 şartlı "İzmir Sahil Güvenlik" koşusunda formunu geliştiren Schillaci birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların maiden yarışında Light Of Smart, Peri Yıldızı, Oğlum Ayaz ve Have A Nice Girl arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Çimdeki uzun mesafe 4 şartlı yarışta El Patron, Brave Runner ve Dicaprio öne çıkan isimler. Boukephalos sürprizde düşünülmeli.

6.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap kapanış koşusunda Prenses Özgül, Sarıdüz, Sevdam ve Ananiya arasında düğüm çözülür.

