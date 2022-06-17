Malones tek

1.AYAK: İngilizlerin sentetikteki uzun mesafeli 15 handikap yarışında Kızıl Aslan, Merdokan, Coupage ve Miss Evgeniya birinciliği hedefleyen isimler.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 'satış 2' koşusunda My Breath, Act Of God, Bülent, Prenses Karşıyaka, Crispi ve Paki Boy birincilik adaylarım.

3.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı "İstanbul Sahil Güvenlik" koşusunda Captain Fast ve Gökdenizim çekişmesi yaşanacak.

Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin kumdaki KV7 "Mustafa Alver" koşusunu formunu iyileştiren Malones'in kazanmasını bekliyorum. Tek başına bırakılabilir.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV6/Volga 2 koşusunda Fış Fış, Afşar ve Aferdita öne çıkan isimler. Bordomavi ve Leonidas yeri olanlarca düşünülmeli.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Gökçe Hatun, Bana Müsade, Şanverdi, Wanpir ve Sakalaydın arasında düğüm çözülür.

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