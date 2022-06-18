1.AYAK: 3 yaşlı dişilerin kumdaki 14 handikap yarışında Deep Delight, Tidy Woman, Arslan Kapısı, Lyubow ve Donna Kara öne çıkan taylar.

2.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait çimdeki 16 handikap yarışında Bianco, King Jackson, Çakırın Kızı ve Bone öncelikli isimler.

3.AYAK: Kumdaki 2 kilometrelik 3 şartlı yarışta Spring Attack, Gray Wolf, Dabbe ve Mithra iddialı İngiliz atları. Çınar Bey yeri olanlara.

4.AYAK: Arapların çimdeki 14 handikap yarışını idman pistinde beğenilen Sümer Han'ın kazanmasını bekliyorum.

Güvenenler tek yazsın!

5.AYAK: Dişi Arap taylarının bölünen maiden yarışında Dimitra, Aden Perisi ve Red Hill öncelikle yazılmalı.Köylümün Kızı sürprizde.

6.AYAK: İngiliz taylarının satış 2 koşusunda Alkılıç, Kordelya ve Segula birinciliğe göz diken isimler. İyi şanslar.





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