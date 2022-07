Lyubov şanslı

1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait çimdeki 14 handikap yarışında Go Cyclone, Just Me, Alkılıç ve Blue Thunder birincilikte söz sahibi isimler.

2.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 4 şartlı yarışında Baş Alp, Çağdaş Alaçat, Gürobası ve Dağbeyi arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 5 şartlı yarışı mücadeleli geçecek.

Snowflake, Acarsu, Şirinhatun, Duraksız ve Demir Leblebi birincilik adaylarım.

4.AYAK: Arapların kum pistteki 5 şartlı yarışında Naldökenli, Demirşah ve Keleşhan birincilik mücadelesine girişecek isimler.

5.AYAK: Arapların kumdaki uzun mesafe 16 handikap yarışında Mezre, Nehirinoğlu ve Demirbars öncelikli isimler.

Hattuşa ve Ashünkar yeri olanlara. - 6.AYAK: İngiliz taylarının kapanıştaki 15 handikap yarışını formunu geliştirdiği görülen Lyubov'un kazanmasını bekliyorum. Tek Başına bırakılabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın