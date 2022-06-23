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Naldökenli ERGUN ONARIR

Naldökenli

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.06.2022, 00:00
1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 16 handikap yarışında Silletokat, Şeker Turbo, Baba Ozan ve Şirinhatun öncelikli isimler. Hattuşa ve Özalbey sürprizde.
2.AYAK: Arapların çim pistteki 5 şartlı yarışında Lokum Oğlu ve Eser kısa mesafede başarı beklediğim ikili. Sprint mesafesini iyi ayarlayan kazanır.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap kapışmasında Dragon Pearl, Jadeit, Şükran Hanım, Mamacitabonita ve Anita Blacke daha şanslı isimler.
4.AYAK: İngilizlerin kumdaki 3 şartlı yarışında Aksakallı, Çatalkaya ve Full Throttle arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
5.AYAK: Çimdeki 4 şartlı yarışı kalabalık tutalım. Brave Captain, Smyrna Romance, Turamhan, Red Panther, Colour Of Fire ve Testify öne çıkan taylar.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların 3 şartlı yarışında peş peşe 2 galibiyet alan Naldökenli birinciliğin en güçlü adayı. Tek başına bırakılabilir.
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