1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Timelord, Native Lily ve Anadolu Yiğidi öne çıkan taylar. Emin Baba yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Sinan Reis, Şef Cozif, Çekoğlu, Gürdal Bey, Karagül Beyi ve Seyfettin çekişmesine Kızıl Vazo da katılabilir.
3.AYAK: İngilizlerın KV8 "Yücel Birol" koşusunda favorim Azmantor. Tek yazamayanlar Kuzey Yağmuru ve Beyond Redemption'a şans tanısınlar.
4.AYAK: Uzun mesafeli 5 şartlı yarışta Berkalp, Akkula, Chris Bey ve Korkmazefe ipi göğüslemeyi hedefe koyan Arap atları.
5.AYAK: İngilizlerin uzundaki 5 şartlı yarışında Magnum Opus ve Shine On Me çekişmesi yaşanacak. Çakalınoğlu sürpriz yapabilir.
6.AYAK: 4 yaşlı dişilerin 4 şartlı yarışında Diloy, Prenses Lina, Safiha, Gebze Güzeli ve Balık Gözlüm öne çıkan Arap kısrakları.