1.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 4 şartlı yarışında Ladys Secret ve Memento birinciliğin güçlü adayları, Bu ikili kuponlarda yer almalı.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki açık Gr2 "Fevzi Çakmak" koşusunda Anadolu Aslanı, Cagner, Scoutleo ve Vernazza arasında kupayı kazanan belirlenir.

3.AYAK: 22 handikap çekişmesinde King Fury, Sinesipse, Lorenzo, Lady Palpatine ve Herm. Granger öne çıkan isimler. Stark ve Karabayırlı daha sonra.

4.AYAK: İngilizlerin uzundaki 4 şartlı yarışını mesafeyi seven Rising Sory'nin kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.

5.AYAK: Arap taylarının bölünen maiden yarışında Çıkmazhan, Canberke ve Şendoğdu birinciliği hedefe koyan taylar. Ateşsaçan sürprizde.

6.AYAK: Arap kısraklarının kapanıştaki 15 handikap koşusunda Kubat Kızı, Safiş, Damla, Gülnisacan, Akkuş Kızı ve Lolipop birincilik adaylarım.

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