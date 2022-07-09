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Rising Sory ERGUN ONARIR

Rising Sory

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.07.2022, 00:00
1.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 4 şartlı yarışında Ladys Secret ve Memento birinciliğin güçlü adayları, Bu ikili kuponlarda yer almalı.
2.AYAK: İngilizlerin çimdeki açık Gr2 "Fevzi Çakmak" koşusunda Anadolu Aslanı, Cagner, Scoutleo ve Vernazza arasında kupayı kazanan belirlenir.
3.AYAK: 22 handikap çekişmesinde King Fury, Sinesipse, Lorenzo, Lady Palpatine ve Herm. Granger öne çıkan isimler. Stark ve Karabayırlı daha sonra.
4.AYAK: İngilizlerin uzundaki 4 şartlı yarışını mesafeyi seven Rising Sory'nin kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.
5.AYAK: Arap taylarının bölünen maiden yarışında Çıkmazhan, Canberke ve Şendoğdu birinciliği hedefe koyan taylar. Ateşsaçan sürprizde.
6.AYAK: Arap kısraklarının kapanıştaki 15 handikap koşusunda Kubat Kızı, Safiş, Damla, Gülnisacan, Akkuş Kızı ve Lolipop birincilik adaylarım.
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