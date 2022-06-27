1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 16 handikap yarışında formunu geliştiren The Rebel Knight öne çıkıyor. Güvenenler tek yazabilir.

2.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı mukavemet yarışında Selimabi, Prens Cora ve Özgürfatih birinciliği hedefleyen isimler.

3.AYAK: İngiliz taylarının çim pistteki 15 handikap yarışında King Bora ve Cool Season arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışında Büyükdünya, Müslüm Başkan. Erşafak çekişmesine Deli Yıldırım da katılabilir.

5.AYAK: Türkiye'de yetişen 2 yaşlı tayların maiden yarışına katılan White Toccet ve Dılo başta olmak üzere 5 isme de şans verelim.

6.AYAK: Arap kısraklarının kapanış koşusunda Prenses Toşur, Dalbastı, Cüda, Rindamın, Ezhanım ve Kızım Aysima arasında kazanan belirlenir.