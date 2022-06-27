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The Rebel Knight ERGUN ONARIR

The Rebel Knight

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.06.2022, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 16 handikap yarışında formunu geliştiren The Rebel Knight öne çıkıyor. Güvenenler tek yazabilir.
2.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı mukavemet yarışında Selimabi, Prens Cora ve Özgürfatih birinciliği hedefleyen isimler.
3.AYAK: İngiliz taylarının çim pistteki 15 handikap yarışında King Bora ve Cool Season arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışında Büyükdünya, Müslüm Başkan. Erşafak çekişmesine Deli Yıldırım da katılabilir.
5.AYAK: Türkiye'de yetişen 2 yaşlı tayların maiden yarışına katılan White Toccet ve Dılo başta olmak üzere 5 isme de şans verelim.
6.AYAK: Arap kısraklarının kapanış koşusunda Prenses Toşur, Dalbastı, Cüda, Rindamın, Ezhanım ve Kızım Aysima arasında kazanan belirlenir.

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