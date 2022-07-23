1.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap yarışında Şeker Turbo, Canömerim ve Son Parıltı birincilik adaylarım. Serkanınoğlu ve Şintay sürprizcilere.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Master Chef, World Fast, Blue Thunder, Özenger ve High Power arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: Kumdaki 16 handikap kapışmasında Kara Akrep, Prenses Duru, Red Justen, Maybe Mor, Last Earthquake ve Tuari birinciliğe göz kırpan taylar.

4.AYAK: İngiliz taylarının KV7/Buca Kaymakamlığı koşusunda Dragon Pulse ve Oğlum Utkun ayrım yapılmadan kuponlara yerleştirilmeli.

5.AYAK: Dişi Arap taylarının maiden yarışında Hızlı Pınar, Efsanenin Kızı, Vazgeç Gönül ve Yörük Güzeli ilk birinciliklerini kszanmaya yakın isimler.

6.AYAK: Arapların çim pistteki kapanış koşusunu peş peşe kazandığı birinciliklerle rakiplerine gözdağı veren Günyeli'nin kazanmasını bekliyorum.

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