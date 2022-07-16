Azfar kazanır

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Kumral Ada, Bigboss, Şeker Turbo, Şirinhatun, Gülnisacan ve Gülağa öne çıkan isimler.

2.AYAK: Son 2 yarışını kazanarak formunu yükselttiğini gösteren Azfar birinciliğin en güçlü adayı. Sprint mesafesini iyi ayarlarsa yine kazanır.

3.AYAK: Arapların çim pistteki 3 şartlı yarışında Kaftan, Arslanturbo, Eser ve Sariduz birinciliği hedefe koyan Arap atları.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı 'Bin Ajwaad' koşusunda Bolivar ve Beulieu öne çıkan taylar. Akkaya Ateşi yeri olanlarca işaretlenmeli.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında After Down, Uçsuz Bucaksız ve Duty Beauty birinciliğe göz kırpan isimler.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki satış 2 koşusunda Pilevneli, Faranelli, Yiğitoğlum ve Gündüzbaba öncelikle yazılmalı.

Fıratın Öfkesi de yazılır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın