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Azfar kazanır ERGUN ONARIR

Azfar kazanır

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.07.2022, 00:00
1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Kumral Ada, Bigboss, Şeker Turbo, Şirinhatun, Gülnisacan ve Gülağa öne çıkan isimler.
2.AYAK: Son 2 yarışını kazanarak formunu yükselttiğini gösteren Azfar birinciliğin en güçlü adayı. Sprint mesafesini iyi ayarlarsa yine kazanır.
3.AYAK: Arapların çim pistteki 3 şartlı yarışında Kaftan, Arslanturbo, Eser ve Sariduz birinciliği hedefe koyan Arap atları.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı 'Bin Ajwaad' koşusunda Bolivar ve Beulieu öne çıkan taylar. Akkaya Ateşi yeri olanlarca işaretlenmeli.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında After Down, Uçsuz Bucaksız ve Duty Beauty birinciliğe göz kırpan isimler.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki satış 2 koşusunda Pilevneli, Faranelli, Yiğitoğlum ve Gündüzbaba öncelikle yazılmalı.
Fıratın Öfkesi de yazılır.
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