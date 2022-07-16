Azfar kazanır

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Kumral Ada, Bigboss, Şeker Turbo, Şirinhatun, Gülnisacan ve Gülağa öne çıkan isimler.
2.AYAK: Son 2 yarışını kazanarak formunu yükselttiğini gösteren Azfar birinciliğin en güçlü adayı. Sprint mesafesini iyi ayarlarsa yine kazanır.
3.AYAK: Arapların çim pistteki 3 şartlı yarışında Kaftan, Arslanturbo, Eser ve Sariduz birinciliği hedefe koyan Arap atları.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı 'Bin Ajwaad' koşusunda Bolivar ve Beulieu öne çıkan taylar. Akkaya Ateşi yeri olanlarca işaretlenmeli.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında After Down, Uçsuz Bucaksız ve Duty Beauty birinciliğe göz kırpan isimler.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki satış 2 koşusunda Pilevneli, Faranelli, Yiğitoğlum ve Gündüzbaba öncelikle yazılmalı.
Fıratın Öfkesi de yazılır.