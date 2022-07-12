1.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap yarışında Özümcan, Hayırlı Kız, Şınin, Hattat, Yantar ve Hikmetfırtınası arasında birincilik düğümü çözülür.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki KV7/ Türksoy koşusunda Ser Veyron, Pür Dikkat, La Brezza, Abjarkız ve Kübra Hanım birinciliğe daha yakın kısraklar.

3.AYAK: İngilizlerin kumdaki Gr3/Seymenler koşusunda önceliği Osman Bey'e veriyorum. Formunu yükselttiği gözlenen Hayalet Kız da kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Kumdaki uzun 17 handikap yarışında formunu geliştiren Unchained'in başarılı bir yarış sergilemesini bekliyorum.

Güvenenler tek yazabilir.

5.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların maiden yarışında Essen ve Hedefim Sensin çekişmesini izleyeceğiz. Yamanlarkızı yeri olanlarca işaretlenmeli.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 5 şartlı kum yarışında Kadhan, Ova Kartalı, Doru Yiğit, Belalı Tumbul, Asrın Pehlivanı ve Onarbey birincilik adaylarım.

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