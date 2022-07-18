1.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun mesafe 14 handikap yarışında Entrevista ve Eyvah Uzun Mehmet çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.
2.AYAK: Arapların kumdaki 16 handikapını kalabalık tutalım. Ergüçlü, Asteroid, Abher, Lunar Curve, Günsalar, Sancaktar ve Nehirinoğlu öncelikli isimler.
3.AYAK: "Bursa B.Şh.
Bld. Bşk." koşusunu son yarışını ölçü almadığım formunu ilerleten Maximus Boy'un kazanmasını bekliyorum. Güvenenler tek yazsın!
4.AYAK: 3 yaşlıların çimdeki 3 şartlı yarışında Ahbap, Native Gift, Morning Star, Coney ve Lunar Curve birincilik mücadelesi verecek taylar.
5.AYAK: Arapların çim pistteki KV7 yarışında Ozgan, Yeşil Elma, Aslansoylu, Reishanlı ve Tunç Sıperi arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
6.AYAK: İngilizlerin çimdeki 'satış 1' koşusunda Meriç ve Kızgın Adam öne çıkan isimler.
El Professor yeri olanlarca düşünülmeli.