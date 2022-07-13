1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Peligrosa, Prenses Dalaka ve Princess Khan öne çıkan isimler. War Leader ve Yellow Stone sürprizcilere.
2.AYAK: Arapların kumdaki 22 handikap çekişmesinde Leonidas, Subike, Kudretli Tay, Aşkartay ve Gümüşkesen arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin Gr2/Dolmabahçe koşusunda Valley Of Flowers, Light Of Darkness, Guillotine ve Silent Wave çekişmesi kazananı belirler.
4.AYAK: Dişi Arap kısraklarının 5 şartlı yarışında Demirbike, Bedinurzade ve Rüzgar Kızı birinciliği hedefe koyan taylar.
5.AYAK: İngiliz taylarının çimdeki uzun mesafe 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Flying Nun'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 'satış 3' koşusunda Oğlum Mutlu, Yürekli Çocuk, Balık Gözlüm ve Korkmazefe öncelikli isimler.