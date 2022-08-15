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Canım Çıtır ERGUN ONARIR

Canım Çıtır

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.08.2022, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışında Kick Colleen ve Atom Cemil çekişmwaini izleyeceğiz. Guliyev rakiplerinin hatasını kollayacak.
2.AYAK: Arap kısraklarının 15 handikap çekişmesinde Calibe Tay, Kızım Aysima, Polatlı Gülü, Cüda, Uçan Abla ve Gökçekent birincilik adaylarım.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV6 "Muzaffer Can" koşusunda ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Canım Çıtır birinciliğin en güçlü adayı.
4.AYAK: Arap taylarının 3 şartlı yarışında Bakgör, Mahinurum ve Taşyürek arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
5.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Pablito, Uçardemir, Merenes ve Mehir Abla ilk birinciliğin peşinden koşan taylar.
6.AYAK: İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında The Plucky, Brave Gladiator, Rotovatör, Quick Key ve Just Unique birinciliğe daha yakın isimler.
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