1.AYAK: İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışında Kick Colleen ve Atom Cemil çekişmwaini izleyeceğiz. Guliyev rakiplerinin hatasını kollayacak.

2.AYAK: Arap kısraklarının 15 handikap çekişmesinde Calibe Tay, Kızım Aysima, Polatlı Gülü, Cüda, Uçan Abla ve Gökçekent birincilik adaylarım.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV6 "Muzaffer Can" koşusunda ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Canım Çıtır birinciliğin en güçlü adayı.

4.AYAK: Arap taylarının 3 şartlı yarışında Bakgör, Mahinurum ve Taşyürek arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Pablito, Uçardemir, Merenes ve Mehir Abla ilk birinciliğin peşinden koşan taylar.

6.AYAK: İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında The Plucky, Brave Gladiator, Rotovatör, Quick Key ve Just Unique birinciliğe daha yakın isimler.

