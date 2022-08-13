Nurbek şanslı

1.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının kumdaki 14 handikap yarışında önceliği Lyubov'a veriyorum. Red Panther ve Efe My Hawk sert rakip olarak yazılmalı.
2.AYAK: Arapların çimdeki maiden yarışında Ruze, Oytun ve Eraslan öne çıkan taylar. Gül Ayşe yeri olanlarca dikkate alınmalı.
3.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Pilevneli, Demirbars, Serdengeçer, Son Parıltı ve Frenkli Efesi öncelikli isimler. Fadik sürprizde.
4.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların KV6 yarışında Kurşunili, Kıvılcımkız, Aden Perisi ve Cennet De Faust birinciliği hedefleyen taylar.
5.AYAK: İngilizlerin kumdaki 5 şartlı yarışında Daughter Of Fire, Prenses Duru, Royal Uygur ve Runner Girl arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Arap taylarının bölünen maiden yarışını ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Nurbek'in kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.