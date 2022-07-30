1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında La Plata, King Jackson, Blue Thunder, Eyvah Uzun Mehmet, Master Chef ve Duty Beauty öncelikli isimler.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Kumral Ada ve Snowflake çekişmesini izleyeceğiz.

Bigboss yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait çimdeki 5 şartlı yarışında Yahyahan, Criminal ve El Patron arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: Dişi İngiliz taylarının KV6 yarışında Zeyder, Lady Lopez, Ayturnamat ve Haylayf arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

5.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının 5 şartlı yarışını start aldığı ilk yarışından galibiyet çıkaran Torun Yusuf favorim. Tek Yazılabilir.

6.AYAK: Arap taylarının kumdaki maiden yarışında Taşyürek, Mondiş, Miri Miran, Hızlı Pınar ve Güz Sancısı birinciliğe göz kırpan taylar.

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