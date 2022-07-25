Long Play tek

1.AYAK: İngilizlerin 'satış 1' koşusunda Uy Scuti, Red Apple, Laramina, Trudi ve Fitty Baldy birinciliğe göz kırpan isimler.

2.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Grey Arrow, Öfkeli Çocuk, Bayzeki ve King Of Tokçalar öne çıkan taylar.

Speed Hanner yeri olanlara.

3.AYAK: Arap taylarının kum pistteki açık grup 3 yarışında Büyükdünya, Müslüm Başkan ve Dilan Kız arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV6 yarışında Alpsarı ve Şahsekin çekişmesini izleyeceğiz.

Bu ikili ayrım yapılmadan kuponlara yerleştirilmeli.

5.AYAK: Dişi İngiliz taylarının 4 şartlı yarışında birincilikleri peş peşe sıralayan Long Play'ın kazanmasını ve seriyi sürdürmesini bekliyorum.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Tunçşah, Uzayabakan, Fadik, Sancaktar, Fıratın Öfkesi ve Buzkralı birincilik adaylarım.

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