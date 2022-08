1.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki maiden yarışında fornunu ilerletrn Catanzaro risk almayı sevenlerce kuponlarda tek başına bırakılabilir.

2.AYAK: İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Guliyev, King Arel, Oğlum Özgür, Power Smell ve Bartuefe arasında kazanan belrlenir.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin açık grup 3 çim yarışında Dragon Fire, Humble Warrior, Yamaniko ve Special Of Horses birinciliği hedefleyen taylar.

4.AYAK: 3 yaşlıların uzun mesafeli çimdeki 16 handikap yarışında Mr Ozzy ve Who Keeps You çekişmesini izleyeceğiz.

Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

5.AYAK: İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Don Corleone, Şirin Oğlu, Black Rock, Silk Road, Kulkızı ve Out Of The Dark birincilik adaylarım.

6.AYAK: Arap taylarının KV7 Aknasip koşusunda Tokateş, Baba Fahrettin ve Akgobak öncelikle yazılmalı. Bakgör, Aden Perisi ve Baba Nasip sürprizcilere.

