5. Ayak tek

1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Elittay, Tek Demir, Sabır Çiçeği ve Sarafim öne çıkan taylar. Taştepe ve Akgobak yeri olanlara.

2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında La Suerte, Run For Remazan, Topsy Turvy, Desert Fire, Raven ve Erzurumlu Atocan birincilik adaylarım, 3.AYAK: Arap taylarının Gr2/Aziziye koşusunda Mahir Abi ve Şahin Mahmut çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

4.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 4 şartlı yarışında Bonus, Influencer ve Siempre Ganador birinciliğe göz kırpan isimler. Kara Vetar sürprizde.

5.AYAK: İngiliz taylarının kumdaki 3 şartlı yarışında formunu geliştiren King Of The South favorim. Güvenenler tek başına bırakabilir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Taygeta, Cesurbuğra, Akış, Sadekar ve Dilber Fırtınası arasında birincilik düğümü çözülür.

