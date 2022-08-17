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5. Ayak tek ERGUN ONARIR

5. Ayak tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.08.2022, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Elittay, Tek Demir, Sabır Çiçeği ve Sarafim öne çıkan taylar. Taştepe ve Akgobak yeri olanlara.
2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında La Suerte, Run For Remazan, Topsy Turvy, Desert Fire, Raven ve Erzurumlu Atocan birincilik adaylarım, 3.AYAK: Arap taylarının Gr2/Aziziye koşusunda Mahir Abi ve Şahin Mahmut çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.
4.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 4 şartlı yarışında Bonus, Influencer ve Siempre Ganador birinciliğe göz kırpan isimler. Kara Vetar sürprizde.
5.AYAK: İngiliz taylarının kumdaki 3 şartlı yarışında formunu geliştiren King Of The South favorim. Güvenenler tek başına bırakabilir.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Taygeta, Cesurbuğra, Akış, Sadekar ve Dilber Fırtınası arasında birincilik düğümü çözülür.
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