Kaiho şanslı

1.AYAK: Birincilikle tanışamamış 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Super Cat, Havin Sarya, Elam Nisam, Go Hero ve Possibility öncelikli isimler.

2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çim pistteki 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Kaiho'nun kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

3.AYAK: 2 yaşlı tayların KV7 yarışında Bosfor ve Odaijini çekişmesini izleyeceğiz.

Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV6 "Berat Gökçe" koşusunda Boukephalos, Oğlum Utkun, Yahyahan ve Galvatron öne çıkan isimler.

5.AYAK: Arapların kumdaki maiden yarışında Altı Yol, Major ve Kleppe öne çıkan taylar. Uçan Kısrak yeri olanlarca düşünülmeli.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 5 şartlı yarışında Demir Koza, Alaşya, Hattuşa, Şeker Turbo, Yavuz Reis ve Class çekişmesi yaşanacak.

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