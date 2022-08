Jadore şanslı

1.AYAK: Dişi İngiliz taylarının çimdeki 4 şartlı yarışında Jadore öne çıkıyor.

Güvenemeyenler Strong Storm ve Santorini'ye şans tanısınlar.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Prize Girl, Bodacious, The Beautiful Ece, Lady Göksu ve Mr Tekin birincilik adaylarım.

3.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin Gr3/ Kenan Binak koşusunda favorim Fresno.

Başarılı yarışlar sergileyen Special Of Horses sert rakip olur.

4.AYAK: İngilizlerin 21 handikap "Silivri Belediyesi" koşusunda Heva, Royal Uygur ve Crafty Girl birinciliğe göz kırpan isimler.

5.AYAK: "Kenan Atan" adına düzenlenen KV8 sürat yarışında Princess Khan, Special One, Saetta ve Luminary arasında kupayı kazanan belirlenir.

6.AYAK: Bölünen maiden yarışta Dark Lord, Panenka, Love Fool, Rain Grain, Redberry ve Hazy Daisy ilk birinciliğin peşinden koşan dişi taylar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın