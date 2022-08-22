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Star Of Boss ERGUN ONARIR

Star Of Boss

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.08.2022, 00:00
1.AYAK: Arapların kumdaki 14 handikap yarışında Kılıç Faro, Özgürkafkas, Koruyucu, Kızım Aysima, Hanende Balı ve Mahverperkez birincilik adaylarım.
2.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Rockstar, Tokateş ve Cebebey birinciliğe daha yakın taylar.
Telserencan sürprizde düşünülmeli.
3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin kumdaki 5 şartlı yarışında Rock Solid, General Briella, Mirbey ve Micheal birinciliğe göz kırpan taylar.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında Full Throttle, Dayım Benim, Vector, T.Rebel Night ve Buz Fırtınası öne çıkan isimler.
5.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Greyarrow ve Uğurcan Han ilk birinciliği kazanmayı hedefe koyan İngiliz tayları.
6.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının satış 2 koşusunda formunu ilerleten Star Of Boss birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
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