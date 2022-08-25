Denk güçler

1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin çim pistteki maiden yarışında Lady Faith, Vega, Gunef, Thunder Woman ve My Stranger Girl öne çıkan taylar.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının çimdeki 14 handikap yarışında Uçargelir, Mir Kartalı ve Ateştay arasında birincilik düğümü çözümlenir.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin kumdaki KV8 yarışında Gülnişan, Silent Wave, Macau ve Miss Defne öncelikli isimler.

Vahşi Kız yeri olanlara.

4.AYAK: Arapların çimdeki KV6 yarışında Kervantay favorim. Aradaki 4 kilo farka rağmen Çakmaktay da iddialı.

5.AYAK: Dişilerin bölünen maiden yarışında ılk şansı eküri destekli Diomedea'ya veriyorum. Heidelbergerin ve Moonliht Fairy de yazılır 6.AYAK: Kapanıştaki 4 yaşlı Arapların yarışında Sufle ve Kubat Kızı öne çıkan isimler. Lady Ecem de sürprizde düşünülmeli.

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