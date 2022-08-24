1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Queen Ayça, Ark Royal, Aviator, Pele And Dido, Merdokan ve Honeymoon öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların maiden yarışında İstanbullu, Demirer, Bagrad, Zalimkan, Muhbir ve Tresor birinciliği hedefe koyan taylar.

3.AYAK: 3 yaşlı Arap kısraklarının KV7 'Hayatım' koşusunda Büyük Yıldız ve Yamaç Torunu ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV8 "Süleyman Sırrı Turhan" koşusunda Özşimşek ve Lima öncelikli isimler. Adıvar yeri olanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap yarışını ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Alevkıran'ın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki Arapların bölünen maiden yarışında Saitcan Bey, Hüzege, Demankan, Boromir ve Haydarberk öne çıkan taylar.

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