Bright Hope

1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında A Fine Day To Fly ve Sin öne çıkan isimler.

Handikap puanı yüksek Navona sürprizde düşünülmeli.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Dünya Kralı, Reisli, Evin Evin, Gökkara ve Öntaç birinciliği hedefleyen taylar.

3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun mesafeli 5 şartlı yarışında Persecution, Kiremithane, Agreement ve Batı Kasırgası öne çıkan taylar.

4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki KV8 Enver Güreli koşusunu formunu geliştiren Lady Hope'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Arap taylarının kumdaki 14 handikap yarışında Koca Oğul, Demir Adam, Gürobası ve Rıza Bey öncelikli isimler. Özdeğer yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Altınüzüm, Kasap Ender ve Köylü Efem birinciliğe göz kırpan Arap tayları.

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