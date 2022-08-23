Bright Hope

1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında A Fine Day To Fly ve Sin öne çıkan isimler.
Handikap puanı yüksek Navona sürprizde düşünülmeli.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Dünya Kralı, Reisli, Evin Evin, Gökkara ve Öntaç birinciliği hedefleyen taylar.
3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun mesafeli 5 şartlı yarışında Persecution, Kiremithane, Agreement ve Batı Kasırgası öne çıkan taylar.
4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki KV8 Enver Güreli koşusunu formunu geliştiren Lady Hope'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Arap taylarının kumdaki 14 handikap yarışında Koca Oğul, Demir Adam, Gürobası ve Rıza Bey öncelikli isimler. Özdeğer yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Altınüzüm, Kasap Ender ve Köylü Efem birinciliğe göz kırpan Arap tayları.