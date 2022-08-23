  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Bright Hope
Bright Hope ERGUN ONARIR

Bright Hope

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.08.2022, 00:00
1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında A Fine Day To Fly ve Sin öne çıkan isimler.
Handikap puanı yüksek Navona sürprizde düşünülmeli.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Dünya Kralı, Reisli, Evin Evin, Gökkara ve Öntaç birinciliği hedefleyen taylar.
3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun mesafeli 5 şartlı yarışında Persecution, Kiremithane, Agreement ve Batı Kasırgası öne çıkan taylar.
4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki KV8 Enver Güreli koşusunu formunu geliştiren Lady Hope'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Arap taylarının kumdaki 14 handikap yarışında Koca Oğul, Demir Adam, Gürobası ve Rıza Bey öncelikli isimler. Özdeğer yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Altınüzüm, Kasap Ender ve Köylü Efem birinciliğe göz kırpan Arap tayları.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA