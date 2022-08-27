Kıyıcı şanslı

1.AYAK: Dişi İngilizlerin sentetikteki 15 handikap yarışında Deep Delight, Baby Bam Bam, Mithra, Baby Dixon ve Jadeit öne çıkan kısraklar.
2.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Kumral Ada, Sariduz ve Rındamin arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 4 şartlı yarışında Adem Ağa, Heart Of Space ve Grand Sun öne çıkan taylar. Mythmaker yeri olanlara.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların grup 3 "Ethem Menderes" koşusunu başarılı sonuçlara imza atan Kıyıcı'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Çaycıbey, Özgünkaya, Bizim ve Dimitra birinciliğe göz kırpan taylar.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin satış 1 koşusunda Last Earthquake, Baba Atlas, Best Of Fatoş ve Siyahgöz arasında bu koşunun kaderi şekillenir.