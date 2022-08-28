1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında formunu geliştiren Amiral Hold öne çıkıyor. Güvenenler kuponlarında tek geçebilir!
2.AYAK: 2 yaşlı dişilerin çim pistteki maiden yarışında Gresca, Bebow ve Miss Why Not birinciliği gözüne kestiren İngiliz tayları.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki KV8 yarışında Ayurnamat, Crazy Amazon, Testify ve Batıray başarı beklediğim taylar.
4.AYAK: Çimdeki tayların uzun 16 handikap yarışında Zeybek Flight ve Lipsos öne çıkan taylar. Kımıldayan Girişkin ve Run For Happines de yazılmalı.
5.AYAK: Arap taylarının 2 şartlı yarışında Dağbeyi, Cesur Rüzgar ve Büyük Tınas çekişmesini izleyeceğiz. Ernur Hanım yeri olanlarca düşünülmeli.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki kum pist yarışında Frenkli Efesi, Kurtdemir, Defneli, Birsen De Faust ve Baba Bütün birincilik adaylarım.