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Red Luck ERGUN ONARIR

Red Luck

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.08.2022, 00:00
1.AYAK: Arapların kumdaki 16 handikap yarışında Lolan Güzeli, Karavaş, Beatris, Fıstıkcan ve Kızım Aysima öncelikli isimler.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki maiden yarışında Ercü, Kaptan Suat, Güneşışığı ve Mahsumzade birincilik adaylarım.
3.AYAK: 2 yaşlı dişilerin çimdeki KV6 yarışında My Pretty Girl, Patricia ve Tale Of Us galibiyeti hedefe koyan taylar.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun KV6 yarışını başarılı sonuçlara imza atan Red Luck'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Lokum Oğlu ve Kaftan öne çıkan isimler. Bu ikili kuponlara ayrımsız yazılmalı.
6.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında Synchronicity, Bartuefe, Master Quenn, Imposing Victory, Küçük Joe ve Gökbakırhan çekişmesi yaşanacak.
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