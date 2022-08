1.AYAK: Arapların kumdaki 16 handikap yarışında Lolan Güzeli, Karavaş, Beatris, Fıstıkcan ve Kızım Aysima öncelikli isimler.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki maiden yarışında Ercü, Kaptan Suat, Güneşışığı ve Mahsumzade birincilik adaylarım.

3.AYAK: 2 yaşlı dişilerin çimdeki KV6 yarışında My Pretty Girl, Patricia ve Tale Of Us galibiyeti hedefe koyan taylar.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun KV6 yarışını başarılı sonuçlara imza atan Red Luck'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Lokum Oğlu ve Kaftan öne çıkan isimler. Bu ikili kuponlara ayrımsız yazılmalı.

6.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında Synchronicity, Bartuefe, Master Quenn, Imposing Victory, Küçük Joe ve Gökbakırhan çekişmesi yaşanacak.

