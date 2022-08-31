1.AYAK: İngilizlerin 21 handikap "Bakırköy Kaymakamlığı" koşusunda Steel Man, Kocavezir, Influencer, Gödek ve Kara Vetar öncelikli isimler. Bonus yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların "Omurilik Felçlileri Günü" koşusunda Yetim Ali, Singapur, Leonidas ve Bana Müsade çekişmesini izleyeceğiz. Çarık Ağası sürprizde.
3.AYAK: Arap taylarının "Nevzat Zaimoğlu" koşusunda uzun bir tatil döneminden dönen Selim Kaya'nın bindiği Rock Iron'un kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Yamakların at bineceği 4 şartlı koşuda Berkalp, Zeki Dayı ve Özekan birinciliğe göz kırpan Arap atları.
5.AYAK: İngiliz taylarının sentetikteki 16 handikap yarışında Anadolu Zamanı, Hakman ve Show Up birincilik adaylarım.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 'satış 2' koşusunda Laramina, Go Sahark, Celalım ve Sour Tımes arasında birincilik düğümü çözülür.