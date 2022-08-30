Nasuh kazanır

1.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap yarışında Ateş Muhafızı, Daryüz, Güzel Çocuk, Wanpir ve Canseklavi öncelikli isimler. Aynişan sürprizde.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının çim pistteki 5 şartlı yarışını formunu yükselten Nasuh'un kazanmasını bekliyorum. Tek başına bırakılabilir.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında İsdemir, Cavaliero, Destrazza ve Oburx birinciliği hedefe koyan taylar.

4.AYAK: İngilizlerin KV8 "Yenimahalle Bld. Bşk." koşusunda Gökdenizim, Baba Şahin, Çakırlar ve Çetrefilli arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: Çimdeki uzun mesafe 17 handikap çekişmesinde Hunting, Langeron ve Memento öne çıkan İngiliz atları.

Peace Ruby yeri olanlara.

6.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı 'Distant Relative' koşusunda Populist, Kumteper ve Drogoth ilk birincilik için öne çıkan taylar.

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