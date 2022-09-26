1.AYAK: İngilizlerin kumdaki 16 handikap yarışında Valiant King, Battuefe, Forever Justen ve King Of The Night arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap çekişmesinde Kaptan Suat, Lunar Curve, Native Gift, Hakabe ve Prenses Dalaka öne çıkan taylar.
3.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının kum pistteki maiden yarışında Active Warrior, Amokachi ve Zafirah birinciliğe göz kırpan isimler.
4.AYAK: İngilizlerin çim pistteki KV8 yarışını sert rakiplerine rağmen formunu iyileştiren Yıldız Tozu'nun kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: 3 yaşlıların çim pistteki KV8 yarışında Dokuzbakırlı, Reach Of Victory ve Sadi Şah öne çıkan İngiliz tayları. King Uraz yeri olanlara.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki 2 şartlı çim yarışında Arslanturbo, Onurluefe, Madam Elli ve Budaklı birinciliğe daha yakın isimler.