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Can Reis ERGUN ONARIR

Can Reis

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.09.2022, 00:00
1.AYAK: Arap kısraklarının KV7 Rumeli Hisarı koşusunda Tanırkız, Goşa, Benzenci ve Selda Hanım arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 16 handikap yarışını formunu gelitiren Can Reis'in kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.
3.AYAK: Arap taylarının Gr2 'Akbatur' koşusunda Büyükdünya, Derya Ateşi, Katıoğlu, Şahin Mahmut ve Rock Iron arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV8 "Galip Ekenler" koşusunda Bosfor, Anadolu Koparan ve Alşahin kupaya göz diken taylar.
5.AYAK: Dişi Arap taylarının 1 şartlı 'Tacım' koşusunda Eparven ve Pamucak öne çıkan taylar. Gülizar yeri olanlarca eklenebilir.
6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda K.Of The South, Bushfire, Atlasım, Love Fool, Santorini ve Atlasım birinciliği gözleyen taylar.
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