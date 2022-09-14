1.AYAK: Arap kısraklarının KV7 Rumeli Hisarı koşusunda Tanırkız, Goşa, Benzenci ve Selda Hanım arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 16 handikap yarışını formunu gelitiren Can Reis'in kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.

3.AYAK: Arap taylarının Gr2 'Akbatur' koşusunda Büyükdünya, Derya Ateşi, Katıoğlu, Şahin Mahmut ve Rock Iron arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV8 "Galip Ekenler" koşusunda Bosfor, Anadolu Koparan ve Alşahin kupaya göz diken taylar.

5.AYAK: Dişi Arap taylarının 1 şartlı 'Tacım' koşusunda Eparven ve Pamucak öne çıkan taylar. Gülizar yeri olanlarca eklenebilir.

6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda K.Of The South, Bushfire, Atlasım, Love Fool, Santorini ve Atlasım birinciliği gözleyen taylar.

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