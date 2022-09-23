1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 15 handikap yarışında Snowflake, Bigboss, Hattuşa ve Sembol Tay öncelikli isimler.

Alaçatı Ağası yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 2 şartlı yarışında Dağkıran ve Cesur Rüzgar çekişmesini izleyeceğiz.

Bu ikili ayrım yapılmadan yazılmalı.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Red Panther, Seddülbahir, Kaiho, Very Gold ve Menas öne çıkan taylar.

4.AYAK: İngilizlerin KV8 "Şirinyer" koşusunda Red Luck, Kara Mehmet, Trevi Fountain, Blue Thunder, Özenger ve Amiral Hold birincilik adaylarım.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Çilek, Miri Miran ve Kerkük ilk birinciliği kazaanmak için koşan taylar.

6.AYAK: Birincilikle tanışamamış İngiliz taylarının 19 şartlı yarışını formunu geliştiren Baş Hükümdar'ın kazanmasını bekliyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın