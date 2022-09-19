1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Cançıkaran, Dokuzbakırlı, Scrapper Girl ve Asude Sultan öne çıkan isimler.

2.AYAK: Arapların kumdaki 16 handikap çekişmesinde Tiranlı, Kızıloğlum, Son Parıltı, Dağın Atesi ve Uzay Destanı arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının kum pistteki KV6 yarışını başarılı sonuçlara imza atan Zalın Oğlu'nun kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Arapların yamaklara ait 3 şartlı yarışında Taçsız Kral, Uçanbilgin, Yeksıra, Sancaktar, Demirşah ve Golden King çekişmesi izlenecek.

5.AYAK: 3 yaşlı dişilerin maiden yarışında Gonca Gülüm, Irmaksoy ve Demirşah öne çıkan Arap tayları. Baba Bütün yeri olanlara.

6.AYAK: Birincilikle tanışamayan 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Kaptan Suat ve Ercü birinciliğe göz kırpan taylar.

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