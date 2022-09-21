Başar şanslı

1.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki 16 handikap yarışında Gözdesultan, Safiha, Calibe Tay, Güzel Tutku, Özümcan ve Uçan Abla nirincilik adaylarım.

2.AYAK: İngilizlerin sentetikteki KV7 "Talha Dinçel" koşusunda Bedestan, Malkoçhan ve Lex Tallionis öncelikli isimler. King Fury yeri olanlara.

3.AYAK: 3 yaşlı dişilerin çimdeki KV7 "Aziz Ergin" koşusunda Forlorn, Seriday, Captain Fast, Lega Lady ve Peligrosa öne çıkan İngiliz tayları.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların "Noces" koşusunda idman pistinde beğenilen Dolce Fiamma ve Bizim İçin ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Arapların çim pistteki KV6 "Muzaffer Bozok" koşusunu başarılı sonuçlara imza atan Başar'ın kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışını Akış, Çınar Tay, Egetay ve Ragner arasında birincilik düğümü çözülür.

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