1.AYAK: Arapların yamaklara ait çimdeki 16 handikap yarışında Calibe Tay, Tatlıçağ, Demiryıldız, Lemis ve Uçan Abla öne çıkan kısraklar.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin kum pistteki 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Basbalia'nın kazanmasını bekliyorum. Güvenenler tek yazabilir.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Gelsenkirchen, Greyarrow, Colonel, Hayrat Hanım, Zingerella ve Daisy Ko birinciliğe koşan taylar.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların Gr2 "Kayı" koşusunda Lion Francesco, Sellyboy, Special Of Horses ve Lord Of Pelennor öne çıkan taylar. Alycone yeri olanlara.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV8 "Truva" koşusunda Lord Of Yıldızer, Soner Bey ve Yennefer öne çıkan taylar.

Perotti ve Likaki daha sonra.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 14 handikap yarışında Synchronicity ve eküri destekli Kupa Onlusu birinciliğe daha yakın gördüğüm isimler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın