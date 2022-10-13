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Bigboss tek ERGUN ONARIR

Bigboss tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.10.2022, 00:00
1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 14 handikap yarışında Bitlis İncisi, Mimoza, Tidy Woman ve Strong Storm arasında birincilik paylaşılır.
2.AYAK: Arapların yamaklara ait çim pistteki 15 handikap yarışında Editör, Kahramankan ve Kondubeyi öne çıkan isimler.
Mamuşoğlu yeri olanlara.
3.AYAK: İngilizlerin KV7 "İsmail Hakkı Argüden" koşusunda Dokuzbakırlı, Shining Glory ve Reach Of Victory birinciliği hedefleyen taylar.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV7 yarışında Kızım Çınar, Aegean Knight, Micheal ve Lion Of Runner öne çıkan taylar.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki uzun mesafe 4 şartlı yarışını son ikinciliği beğenilen Bigboss'un kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Leoridans, Güz Sancısı, Mondiş, Prenses Didem ve Olgunrüzgar birincilik adaylarım.
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