Bigboss tek

1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 14 handikap yarışında Bitlis İncisi, Mimoza, Tidy Woman ve Strong Storm arasında birincilik paylaşılır.
2.AYAK: Arapların yamaklara ait çim pistteki 15 handikap yarışında Editör, Kahramankan ve Kondubeyi öne çıkan isimler.
Mamuşoğlu yeri olanlara.
3.AYAK: İngilizlerin KV7 "İsmail Hakkı Argüden" koşusunda Dokuzbakırlı, Shining Glory ve Reach Of Victory birinciliği hedefleyen taylar.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV7 yarışında Kızım Çınar, Aegean Knight, Micheal ve Lion Of Runner öne çıkan taylar.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki uzun mesafe 4 şartlı yarışını son ikinciliği beğenilen Bigboss'un kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Leoridans, Güz Sancısı, Mondiş, Prenses Didem ve Olgunrüzgar birincilik adaylarım.