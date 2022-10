1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Hayro Sıpi, Huma Sultan, Pace, Çayırağası, Out Of The Dark ve Küçük Joe birincilik adaylarım.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Sarı Karınca, Çerdiğin, Prenses Lina, Turaçbey, Basgit ve Macırmetin arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun mesafeli KV7 yarışında Who Keeps You öncelik alıyor. Just Unique sert rakip olarak düşünülmali.

4.AYAK: Arapların yamaklara ait kumdaki 5 şartlı yarışında Özbilden ve Surşahini ayrımsız kuponlarda yer almalı. Anayurt sürprizde.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki 1 şartlı yarışında idman pistindeki görüntüsü beğenilen Wild Danger favorim. Güvenenler tek yazabilir.

6.AYAK: Birincilikle tanışamayan 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında The Athletic, Rekortmen, So Gifted, Doğunun Rüzgarı ve Sesenta Y Uno öncelikli isimler.

