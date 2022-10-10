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Wild Danger ERGUN ONARIR

Wild Danger

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.10.2022, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Hayro Sıpi, Huma Sultan, Pace, Çayırağası, Out Of The Dark ve Küçük Joe birincilik adaylarım.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Sarı Karınca, Çerdiğin, Prenses Lina, Turaçbey, Basgit ve Macırmetin arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun mesafeli KV7 yarışında Who Keeps You öncelik alıyor. Just Unique sert rakip olarak düşünülmali.
4.AYAK: Arapların yamaklara ait kumdaki 5 şartlı yarışında Özbilden ve Surşahini ayrımsız kuponlarda yer almalı. Anayurt sürprizde.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki 1 şartlı yarışında idman pistindeki görüntüsü beğenilen Wild Danger favorim. Güvenenler tek yazabilir.
6.AYAK: Birincilikle tanışamayan 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında The Athletic, Rekortmen, So Gifted, Doğunun Rüzgarı ve Sesenta Y Uno öncelikli isimler.
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