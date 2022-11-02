1.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Başparmak, Ersavaş, Seçer Bey, Ersavaş, Baba Yavuz ve Tuncasoylu kazanmaya yakın isimler.
2.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 16 handikap yarışında Anabella, Spellbinder, Pele And Dido ve The Beautiful birinciliğe göz kırpan taylar.
3.AYAK: İngilizlerin KV7 'Sedat Katırcıoğlu' koşusunda King Fury, Kayı Beyi ve Hardmet öncelikli isimler. Lex Tallionis ve Yavuzum yeri olanlara.
4.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların sentetikteki 3 şartlı yarışında Minnak, Fıratlı, Lusıa, Kapgel ve Köşe Kapan birinciliğe koşan taylar.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışını üçüncülükler serisini sonlandırmak isteyen My Private'nin kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Birincilikle tanışamayan 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında formunu ilerleten Grand Forever ve Gracias öne çıkan taylar.