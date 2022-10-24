Taksim kazanır

1.AYAK: İngilizlerin 19 şartlı yarışında Lady Karşıyaka, Big Winner, The Athletic ve Baş Hükümdar ilk birinciliği kazanmak isteyen taylar.

2.AYAK: Arapların 'satış 1' koşusunda Nehirinoğlu, Karacahan, Andreakızı, Takdirkar ve Hasan yeni sahiplerini arayan birincilik adayları.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki KV7 yarışında Karakraliçe ve Kertenkele Ferhat birinciliği hedefe koyan taylar.

4.AYAK: Arap taylarının KV7 'Anadolu Spor Gazetecileri' koşusunda peş peşe birincilik sayısını üçe çıkarmayı isteyen Taksim tek yazılabilir.

5.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Greyarrow, Stain Free, Uygurunoğlu, Black Warrior, Hippie Winner ve Entelektüel öne çıkan taylar.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Bal Kız, Goddessmia ve Santorini Girl öncelikli isimler.

Kandıra Güzeli ve İşin Aslı yeri olanlara.

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