Taksim kazanır

1.AYAK: İngilizlerin 19 şartlı yarışında Lady Karşıyaka, Big Winner, The Athletic ve Baş Hükümdar ilk birinciliği kazanmak isteyen taylar.
2.AYAK: Arapların 'satış 1' koşusunda Nehirinoğlu, Karacahan, Andreakızı, Takdirkar ve Hasan yeni sahiplerini arayan birincilik adayları.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki KV7 yarışında Karakraliçe ve Kertenkele Ferhat birinciliği hedefe koyan taylar.
4.AYAK: Arap taylarının KV7 'Anadolu Spor Gazetecileri' koşusunda peş peşe birincilik sayısını üçe çıkarmayı isteyen Taksim tek yazılabilir.
5.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Greyarrow, Stain Free, Uygurunoğlu, Black Warrior, Hippie Winner ve Entelektüel öne çıkan taylar.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Bal Kız, Goddessmia ve Santorini Girl öncelikli isimler.
Kandıra Güzeli ve İşin Aslı yeri olanlara.