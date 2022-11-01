Baş At şanslı

1.AYAK: İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında The Perfect River, Narlıca Güzeli, Demir Ataş ve Mahrechal önceliklli isimler. King Can yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Taçrambo, Özgüntaş, Berfincan, Ulu Tahire ve Müjdatın Sesi birinciliğe göz kırpan taylar.

3.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında Ballı Kaymaklı ve Lega Lady öne çıkan taylar.

Bu ikili ayrım yapılmadan yazılmalı.

4.AYAK: Arapların kumdaki uzun 5 şartlı yarışında Sait Bey, Aşkartay ve Hızlı Kuruş birinciliği hedefleyen isimler. Özekan da iddialı.

5.AYAK: Arapların KV6 yarışında B.Tosunoğlu, Mir Kartalı, Cambazoğlu, Mucit Tay, Sıkıdost ve Ateşim arasında birincilik düğümü çözümlenir.

6.AYAK: Arap taylarının kapanıştaki bölünen maiden yarışını formunu geliştiren Baş At'ın kazanmasını bekliyorum.

Güvenenler tek yazabilir.

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