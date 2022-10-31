1.AYAK: 3 yaşlı dişilerin 4 şartlı yarışında Buzpınarı, Merenes, Hırsın Ateşi, Mehir Abla ve Dolunay Güzeli öne çıkan Arap kısrakları.

2.AYAK: Arapların kumdaki 4 şartlı yarışında Babacandır ve Çetinsu birinciliği hedefleyen isimler. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin KV7 yarışında Vahşi Kız, Gülnişan, Love Is Good ve Nikki Run arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını kalabalık tutalım. Guliyev, King Arel, Synchronicity, Dokuzağaç Kaptan Cem ve Çayırağası öncelikli isimler.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışını üçüncülükler serisini sonlandırmak isteyen Dayı Ahmet'in kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap çim yarışında Hakabe, Mittelmeer ve White Darkness öne çıkan taylar.

Anzaklı ve Cool Season yeri olanlara.

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