1.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap yarışında Çok Efe, Kara Kule, Arapoviç ve Dilanur öncelikli isimler. Oğlum Utku ve Demiryıldız yeri olanlara.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Egetay, Sinan Reis, Pergamon, Yürekli Çocuk, Gülağa ve Gülnisacan arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Arapların Gr3 "İstanbul Vali" koşusunda Özüdoğru ve Gökyüzü çekişmesini izleyeceğiz. Özçevik rakiplerinin hatasını kollayacak.
4.AYAK: Dişi Arap taylarının Gr3 "Hazım Rıza Gözlükçü" koşusunda Büyük Yıldız, Berkenin Kızı ve Kurşunili çekişmesine Aydost da katılabilir.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Yaşam, Bossy Boy, Desert Tiger, La Suerte ve Bank Account birincilik adaylarım.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin sentetikteki uzun mesafe 4 şartlı yarışında favorim Fort Knox. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.