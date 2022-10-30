1.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap yarışında Çok Efe, Kara Kule, Arapoviç ve Dilanur öncelikli isimler. Oğlum Utku ve Demiryıldız yeri olanlara.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Egetay, Sinan Reis, Pergamon, Yürekli Çocuk, Gülağa ve Gülnisacan arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arapların Gr3 "İstanbul Vali" koşusunda Özüdoğru ve Gökyüzü çekişmesini izleyeceğiz. Özçevik rakiplerinin hatasını kollayacak.

4.AYAK: Dişi Arap taylarının Gr3 "Hazım Rıza Gözlükçü" koşusunda Büyük Yıldız, Berkenin Kızı ve Kurşunili çekişmesine Aydost da katılabilir.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Yaşam, Bossy Boy, Desert Tiger, La Suerte ve Bank Account birincilik adaylarım.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin sentetikteki uzun mesafe 4 şartlı yarışında favorim Fort Knox. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

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