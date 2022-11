1.AYAK: Arapların çimdeki uzun 15 handikap yarışında Kurt Engin, Kızım Aysima, Baypatron, Beyhanefe ve Calibe Tay öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların kumdaki 14 handikap çekişmesinde Güçalp, Ardahan, Seçkin Yürek, Binatlı, Nadide Hayat ve Bakgör öne çıkan taylar.

3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun KV8 yarışında Cheeky Son ve Who Keeps You birinciliğe göz diken isimler. Birlikte düşünülmeli.

4.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının kumdaki Be Brave ve Speed Hanner çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili ayrımsız kuponlara yazılmalı.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının çimdeki maiden yarışında son koşudaki ikinciliğiyle dikkat çeken Esenin Oğlu tek başına bırakılabilir.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Anzaklı, Zeren Hatun, Mahsumzade, Bakırcı, Rainbow Realm ve Fine Day öne çıkan taylar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın