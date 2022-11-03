1.AYAK: 3 yaşlı dişilerin çimdeki 14 handikap yarışında Arzu, Anemon Çiçeği, Ahirdağ ve Mahinurum öne çıkan Arap tayları. Eyup Han da iddialı.

2.AYAK: İngilizlerin kumdaki 16 handikap yarışında Wellborn, Master Chef, Forever Justen ve Gray Wolf öncelikle yazılmalı. King Ova yeri olanlara.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Uçuk, Şirinhatun, Kahramankan ve Güneşkral çekişmesine Kanmanşah ve Rüzgarsoy da katılabilir.

4.AYAK: Arapların çim pistteki KV6 yarışında formunu geliştiren Lokum Oğlu'ndan başarı bekliyorum. Güvenenler tek yazabilir.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin kumdaki maiden yarışında kımıldayan Acar Tay ve Eurus birinciliği hedefleyen taylar. Birlikte düşünülmeli.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışında Seraza, Kuytucaklı ve Rainbow Realm 1.'liğe göz kırpan taylar.

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